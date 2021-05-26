«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч финала Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.60.

«Думаю, «Вильярреал» постарается максимально обезопасить свои ворота от игроков «Манчестер Юнайтед». Ограничить быстрые атаки соперника. У «МЮ» много скоростных игроков, которым нужно пространство, чтобы добиться своих целей. Как раз об их нейтрализации в первую очередь и позаботится Унаи Эмери. Не должна раскрываться команда. Вряд ли «Вильярреал» будет атаковать большими силами. Скорее всего, полностью сконцентрируется на контратаках. У испанцев вряд ли будет много возможностей, чтобы отличиться.



Несмотря на то что в составе есть Морено, один из самых эффективных форвардов в Европе, который забил больше 30 голов, всё равно команда будет играть в удерживающий футбол.



Что касается «Юнайтед», то команда, скорее всего, большую часть матча будет контролировать ход встречи. «МЮ» будет создавать больше, чем «Вильярреал», а если изменится счёт, то игра, может быть, и раскроется. Но сомневаюсь, что тут будет много голов, и не удивлюсь, если их вообще не будет.



Если подытожить всё вышесказанное, то напрашивается ставка на то, что «МЮ» не проиграет и тотал матча будет меньше 3.5 мяча. Не думаю, что будет много голов, а «Манчестер Юнайтед» будет ближе к победе».