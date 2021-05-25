Великобритания – Дания: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2021 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Великобритания – Дания.
Ставка: победа Дании и ТМ 6.5 за 2.43.
«Предпоследний для британцев шанс доказать всем и самим себе в первую очередь, что они не напрасно ездили на чемпионат мира, маялись в карантинах, страдали в «пузырях». Один свой шанс – со словаками, готовящимися к матчу со сборной России, бриты уже профукали. Последним шансом станет матч с Беларусью. Больше, собственно говоря, им на этом турнире ловить нечего.
Шансы Великобритании увеличиваются из-за того, что Дании на следующий день тоже играть с «мировым злом», сиречь, со сборной России. Которая уже играет без эмблемы, а в дальнейшем, наверное, всё прогрессивное человечество в лице Евросоюза заставит её выходить на лёд в чёрной форме с нарисованными черепом и костями. Думаете, фантастика? Ну-ну…
Так вот, датчане в следующем матче будут противостоять мировому злу, поэтому в игре с представителями цивилизованного человечества, к коим, конечно же, относятся англичане, перенапрягаться не станут. Да и не умеют, скажем честно, датчане перенапрягаться. Они всегда играют ровно, только это ровно каждый раз оказывается разным, но в последнее время явно и неспешно идет по нарастающей.
Поэтому мне видится, что британцев датчане в конце концов все-таки передавят, и это будет очень скучный и очень «низовой» матч с максимум тремя заброшенными шайбами. Но завершится он всё-таки в основное время», — сказал Лебедев.
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