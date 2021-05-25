Швейцария — Швеция: прогноз Владимира Вуйтека на матч группового этапа ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Швейцария — Швеция.



Ставка: Швейцария не проиграет за 1.51.



«Швейцарцы успешнее выступают на этом турнире, и всё говорит от том, что они фавориты предстоящего матча. С другой стороны, Швеции надо набирать очки, так как она проиграла два стартовых матча: Дании (3:4) и Беларуси (0:1).



У шведов сейчас больше мотивации, но они пока ничего не показывают, играют очень плохо. Тяжело сейчас прогнозировать результаты Швеции, так как в целом на этом чемпионате очень много неожиданных результатов, например поражение шведов от белорусов или победа Казахстана над Финляндией. Шведы разочаровали на старте чемпионата, хотя, конечно, это только начало, всё ещё возможно.



У швейцарцев хорошая команда, они здорово играют в большинстве (Чехии забросили четыре шайбы, имея численное преимущество). Мне нравится игра Швейцарии, поэтому думаю, что она как минимум не проиграет в основное время», — сказал Вуйтек.