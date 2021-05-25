США – Казахстан: прогноз Максима Лебедева на встречу ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 США – Казахстан.



Ставка: победа США с форой (-2) за 1.62.



«Несмотря на то, что нынешний чемпионат мира проходит под лозунгом «Больше ада!», и количество зубодробительных результатов уже давно превысило все разумные пределы, вскакивать с криком: «Да наплевать!» и ставить на Казахстан в этом матче я не стану.



Прежде всего потому, что американцы всё-таки в порядке. Конечно, не в образцовом, чтобы выиграть чемпионат (хотя кто знает?), но хотя бы в таком, чтобы разобрать на запчасти плюшевую сборную Канады и сказать, что так и было. Скажем так, при всем уважении к сборной Казахстана и её умению терпеть и держаться американская сборная находится в таком порядке, что этого хватает на два Казахстана и ещё немного останется, скажем, на Латвию.



То есть очередной героизм со стороны стойких казахстанских солдатиков не только не исключен, но и практически обязателен. Казахи будут пластаться, рвать свои филейные части на британскую геральдику. Вот только с такими американцами им этого, увы, не хватит. Звёздно-полосатые победят, не без труда и волнений, конечно, но всё-таки в основное время и с достаточно приличным преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.