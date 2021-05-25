Швейцария — Швеция: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2021 25 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Швейцария — Швеция.



Ставка: победа Швеции в основное время за 2.94.



«В этом матче мы должны наконец узнать, за каким рожном шведы припёрлись в Латвию. Просто по приколу, чисто расслабиться и поржать или всё-таки поиграть и, бог даст, что-нибудь выиграть. Потому что если товарищи из солнечного Стокгольма продуют на этом чемпионате третий матч подряд, а в четырёх оставшихся матчах группового турнира им играть с чехами, словаками и сборной России, то… То, пожалуй, уже впору заказывать перевод на шведский песни группы «Ленинград» «Дорожная».



Раньше именно сборная Швеции работала на чемпионатах мира, как хорошо отлаженный швейцарский часовой механизм. Теперь швейцарцы этот механизм вернули домой и используют его по прямому назначению, уматывая всех по очереди своих соперников. Запросто могут умотать и шведов. Причём швейцарская победа на фоне остальных сумасшедших результатов этого чемпионата не потянет даже на вшивую сенсацию. Так, небольшой казус.



Но мне кажется, что количество зубодробительных результатов на этом чемпионате мира если и не подошло к концу, то изрядно уменьшится. С таких результатов приличные турниры начинаются, но отнюдь не заканчиваются. У нас в КХЛ в одном из сезонов как-то раз подмосковный «Витязь» после десятого тура возглавлял общую турнирную таблицу. Вся спортивная пресса ходила с отвалившимися челюстями, а чем это всё закончилось? Вот и тут: шведы наконец должны проснуться, а ещё они должны хоть как-то сыграться и начать реализовывать стандарты, которые всегда были их отличительной чертой.



Поэтому не стану воздвигать на пьедестал команду Швейцарии. Шведы их все-таки побьют. Ну, пусть не побьют, а умучают. И вытащат три очка, то есть победят в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.