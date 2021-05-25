Швейцария — Швеция: ставка Анатолия Емелина на матч ЧМ-2021

Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч ЧМ-2021 Швейцария — Швеция.



Ставка: ТМ 5.5 за 1.56.



«На этом чемпионате мотивация «отступать некуда» не работает от слова совсем. Мы видим это по канадцам, которые свою третью встречу проиграли так же бездарно, как и первые две. Мы видим, что загнанные в угол чехи не показали ничего выдающегося против Беларуси и вновь потеряли очки. Шведы тоже уступили уже в двух матчах, но прогнозов на внезапное восстание из пепла не делаю. Почему они должны сыграть сильнее? Только потому, что им больше надо, чем сопернику?



«Тре крунур» неплохо атаковала в первом матче чемпионата мира, но их соперниками были датчане. Одна из самых играющих сборных второго эшелона, которая и сама нападает, и другим даёт. Против организованных команд скандинавы смотрятся беззубо. А Швейцария как раз такая — цепкая, обученная, не позволяющая себе ошибок и провалов. Швейцарцы вполне могут победить шведов за счёт классного большинства и скоростных контратак, а сам матч будет малорезультативным. Ставлю на тотал меньше 5.5 шайб», — сказал Емелин.