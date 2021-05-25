Финляндия — Норвегия: ставка Владимира Плющева на игру ЧМ-2021 в Риге

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч ЧМ-2021 Финляндия — Норвегия.
Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 1.87.
«Норвежцы, как и датчане, любят играть весело. Но в матче с финнами это будет однозначным минусом. У андердогов не будет преимущества в свежести, а это могло бы стать единственным козырем. Отдохнувшая команда Суоми много не забьёт, но победит уверенно.
Тем более что у действующих чемпионов мира высокая турнирная мотивация. Финны способны занять первое место в группе и очень этого хотят. Поскольку град неожиданных результатов обещает победителю группы B не самого трудного соперника в четвертьфинале — например, Словакию или Беларусь. К повышенной самоотдаче финнов подстегнёт заочная гонка с Германией, которая очков пока не теряет даже с канадцами. Выбираю ставку на победу Финляндии с форой (-2.5)», — сказал Плющев.
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