Финляндия — Норвегия: ставка Владимира Плющева на игру ЧМ-2021 в Риге

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч ЧМ-2021 Финляндия — Норвегия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 1.87.



«Норвежцы, как и датчане, любят играть весело. Но в матче с финнами это будет однозначным минусом. У андердогов не будет преимущества в свежести, а это могло бы стать единственным козырем. Отдохнувшая команда Суоми много не забьёт, но победит уверенно.



Тем более что у действующих чемпионов мира высокая турнирная мотивация. Финны способны занять первое место в группе и очень этого хотят. Поскольку град неожиданных результатов обещает победителю группы B не самого трудного соперника в четвертьфинале — например, Словакию или Беларусь. К повышенной самоотдаче финнов подстегнёт заочная гонка с Германией, которая очков пока не теряет даже с канадцами. Выбираю ставку на победу Финляндии с форой (-2.5)», — сказал Плющев.