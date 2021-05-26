«Вильярреал» — «МЮ»: где будет трансляция финала Лиги Европы, когда начало матча

26 мая состоится финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу британцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех испанской команды оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры не считают, что финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 4.50.
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