Россия — Дания: где будет трансляция, во сколько начало матча ЧМ-2021, какой телеканал
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26 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Россия — Дания. Начало игры — в 16:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.15, а успех Дании оценён букмекерами в 14.00.
Букмекеры уверены, что матч группового этапа ЧМ-2021 Россия — Дания получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.23, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.64. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00. Гол в первые десять минут идёт за 1.57.
Гол Антона Бурдасова идёт за 1.85, а гол Дмитрия Воронкова — за 2.30. На победу сборной России всухую дают 4.10.
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