Россия — Дания: где покажут, смотреть онлайн, прямой эфир матча ЧМ-2021

26 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Россия — Дания. Начало игры — в 16:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.15, а успех Дании оценён букмекерами в 14.00.



Букмекеры уверены, что матч группового этапа ЧМ-2021 Россия — Дания получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.23, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.64. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00. Гол в первые десять минут идёт за 1.57.



Гол Антона Бурдасова идёт за 1.85, а гол Дмитрия Воронкова — за 2.30. На победу сборной России всухую дают 4.10.