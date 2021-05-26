«Вильярреал» — «Ман Юнайтед»: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги Европы

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1.94.
«Может быть, я немножко романтично смотрю на вещи, но мне кажется, колоссальный опыт Уная Эмери здесь может сработать.
«Манчестер Юнайтед» — совсем не идеальная команда, хотя понятно, что очень сильная. Но я думаю, что у Эмери есть свои инструменты, с помощью которых он постарается не дать английскому клубу развернуться и показать свой лучший футбол.
Учитывая, что это финал, я полагаю, здесь будет большая осторожность со стороны «Ман Юнайтед». Это как минимум логично.
На мой взгляд, не такая уж разница в классе между этими командами, как видят букмекеры. Большой коэффициент на «Вильярреал». Я выберу ставку «Вильярреал» не проиграет за 1.94. Почему-то мне кажется, что испанская команда не должна проиграть в основное время. Уверенность оцениваю в семь по 10-балльной системе»
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