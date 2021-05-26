«Кёльн» — «Хольштайн Киль»: прогноз Алексея Смирнова на стыковой матч Бундеслиги

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч плей-офф за право играть в Бундеслиге «Кельн» — «Хольштайн Киль».



Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.95.

«Так получилось, что «Кельн» смог избежать вылета из Бундеслиги напрямую. Всё-таки огромную роль сыграли неудачи прямых конкурентов, которые открыли путь «козлам» в плей-офф. При этом нельзя сказать, что хозяева – явные фавориты. «Хольштайн Киль» провёл сильный сезон во второй Бундеслиге: за 34 тура забил 57 голов, а пропустил – 35. К большим достижениям относится и проход в полуфинал Кубка Германии.



Гости в нынешнем сезоне получили хороший опыт в виде встреч с дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией». Если в первом случае класс соперника сказался сильно (5:0), то во втором команда высшей лиги была выбита в серии пенальти. Сомневаюсь, что подопечные Оле Вернера будут подходить к будущему поединку со страхом перед оппонентами. Думаю, что «аисты» не откажутся от своего стиля, который направлен в большей степени на атаку.

Понятно, что и коллектив Фридхельма Функеля планирует выжать максимум из этой игры перед ответным поединком. Поскольку я жду большого давления на ворота обеих сторон, то решил поставить на общий тотал угловых ударов».