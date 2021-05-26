«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Смирнова на финал Лиги Европы

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 2.03.

«Оле-Гуннар Сульшер решил в заключительных матчах внутреннего чемпионата не перегружать футболистов основного состава. «Красные дьяволы» прекрасно понимали, что не потеряют второе место, поэтому не сильно вкладывались в последние игры. Важнее всего для «Манчестер Юнайтед» было сохранить энергию и здоровье. Чувствуется осторожность, с которой норвежский специалист подходит к будущему финалу. С одной стороны, в этом есть польза для физической готовности, с другой – излишняя расслабленность может отрицательно повлиять на настрой игроков.



Несмотря на статус андердога, в уверенности «жёлтой субмарины» сомневаться не приходится. В последних турах испанской Примеры Унаи Эмери совсем не хотел, чтобы его подопечные думали о Лиге Европы, а не о текущих поединках. «Вильярреал» обыграл «Севилью» со счетом 4:0, а затем имел возможность увезти три очка из Мадрида, но «сливочные» оформили волевую победу на последних минутах встречи – 2:1.



По силе состава и мастерству футболистов у манкунианцев есть преимущество. Правда, оно может разбиться о характер испанцев, которого в английском клубе как раз не хватает. Во внимание, естественно, стоит взять и разницу в опыте тренеров. Эмери в такой битве должен управлять коллективом гораздо увереннее, чем его оппонент.



Также я считаю очень важным тот момент, что победитель Лиги Европы попадает в групповой этап Лиги чемпионов. Если для «МЮ» это не имеет никакого значения, то для «Вильярреала» выступает в роли огромной мотивации. Напомню, испанцы заняли лишь седьмое место в чемпионате, которое позволяет сыграть в Лиге конференций. Сомневаюсь, что фаворит легко заберёт себе трофей, поэтому ставлю на 1X».