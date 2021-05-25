«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз Павла Занозина на финал Лиги Европы 26 мая

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.12.

«Финал — это всегда не самая предсказуемая история. Но в паре «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» небольшой перекос идёт, как мне кажется, в сторону «красных дьяволов». Понятно, что манкунианцы — это суперклуб, а «жёлтая субмарина» — это команда, которая всегда будет андердогом.



Но у «Вильярреала» есть шикарная пара нападающих. Это Жерар Морено и Карлос Бакка. Морено вовсе закончил сезон в тройке лучших бомбардиров Примеры, а Бакка недавно сделал хет-трик в ворота «Севильи». Вообще «Вильярреал» с сильными клубами играет здорово. В первую очередь он не боится их, а во вторую — практически всегда забивает. Мне кажется, от этого нужно оттолкнуться.



Почему-то на ТБ 2.5 гола дают слишком большой коэффициент. По-моему, очень вероятна история, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть и сделать это в основное время, но не всухую, а пропустив. И вообще большое количество забитых мячей возможно в этом финале.



Последний выигранный «красными дьяволами» трофей — это как раз Лига Европы. Она была завоевана в 2017 году. Четыре сезона они нигде не побеждали. Считаю, что для них это очень принципиально. Но «Вильярреалу» победа вообще даст выход в Лигу чемпионов. Так что они тоже будут биться изо всех сил.



Скорее всего, класс «Юнайтед» сработает. Так что внутренне я думаю, что можно поставить на чистую победу «Манчестера», но кажется, что круче выглядит ставка ТБ. Букмекеры дают очень хороший коэффициент на это событие — больше двойки. Я не вижу, что этому может помешать».