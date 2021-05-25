«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз Павла Занозина на финал Лиги Европы 26 мая

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.12.
«Финал — это всегда не самая предсказуемая история. Но в паре «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» небольшой перекос идёт, как мне кажется, в сторону «красных дьяволов». Понятно, что манкунианцы — это суперклуб, а «жёлтая субмарина» — это команда, которая всегда будет андердогом.
Но у «Вильярреала» есть шикарная пара нападающих. Это Жерар Морено и Карлос Бакка. Морено вовсе закончил сезон в тройке лучших бомбардиров Примеры, а Бакка недавно сделал хет-трик в ворота «Севильи». Вообще «Вильярреал» с сильными клубами играет здорово. В первую очередь он не боится их, а во вторую — практически всегда забивает. Мне кажется, от этого нужно оттолкнуться.
Почему-то на ТБ 2.5 гола дают слишком большой коэффициент. По-моему, очень вероятна история, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть и сделать это в основное время, но не всухую, а пропустив. И вообще большое количество забитых мячей возможно в этом финале.
Последний выигранный «красными дьяволами» трофей — это как раз Лига Европы. Она была завоевана в 2017 году. Четыре сезона они нигде не побеждали. Считаю, что для них это очень принципиально. Но «Вильярреалу» победа вообще даст выход в Лигу чемпионов. Так что они тоже будут биться изо всех сил.
Скорее всего, класс «Юнайтед» сработает. Так что внутренне я думаю, что можно поставить на чистую победу «Манчестера», но кажется, что круче выглядит ставка ТБ. Букмекеры дают очень хороший коэффициент на это событие — больше двойки. Я не вижу, что этому может помешать».
- 25 мая 2021
-
21:01
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 24 мая 2021
-
19:00
-
18:43
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
-
07:40
-
07:35
-
07:30
- 23 мая 2021
-
20:45
-
20:18
-
19:00
-
18:45