«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Константина Генича на финал Лиги Европы

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.50.

«Разумеется, «Манчестер Юнайтед» более титулованная, опытная и мускулистая команда в сравнении с «Вильярреалом», который в своей истории ничего не выигрывал. Но у него есть сумасшедший бонус в лице главного тренера Унаи Эмери, который неоднократно Лигу Европы выигрывал.



Для меня немного удивительно, что такой разброс в линии в пользу «Манчестер Юнайтед». Для финала такой разброс удивителен. «Вильярреал» – команда взрослая. Да, у неё нет опыта больших матчей, но команда опытная, с хорошим подбором игроков, плюс тренер, который знает, как играть финалы.



«Юнайтед» – безусловный фаворит, большие матчи в этом сезоне он играет очень сконцентрированно и очень внимательно. Если Сульшер и его команда поверят, что они большие фавориты в этом матче, то это может сыграть с ними злую шутку. Думаю, что надо плясать от «Манчестер Юнайтед», от того, что финальная игра вряд ли должна получиться результативной.



«Вильярреал» с его обороной, с его выстроенностью и перестраховочной манерой от Унаи Эмери вперёд лезть не будет. «Вильярреал» будет строить свою игру с расчётом на контратаки и стандартные положения. «Юнайтед» должен внимательно действовать во всех линиях, а впереди есть кому забивать.



Думаю, что большого количества голов ждать от этого финала не стоит. Не исключаю, что эта игра может быть похожа на ту, которая была несколько лет назад, где «МЮ» при Моуринью обыграл «Аякс» 2:0 – очень сдержанно и аккуратно.



Мой прогноз – «МЮ» не проиграет и тотал меньше 3.5 за коэффициент 1.50. Я бы рассмотрел вариант «Юнайтед» не проиграет и тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.92. Рассчитываю, что это будет победа «Юнайтед» 1:0 или 2:0 либо ничья 1:1 в основное время – мне кажется, что «МЮ» не должен проиграть в основное время».