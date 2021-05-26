Россия — Дания: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Россия — Дания.



Ставка: победа сборной России с форой (-2) за 1.40.

«После поражения нашей сборной от словаков, наверное, наши ребята перестроятся. Они сами понимают, что сыграли неудачно, будут стараться играть с полной отдачей и должны победить. Надо исправиться за ту неудачу, в прошлой игре мало что получалось. Всё-таки где наш хоккей, а где датский.



Сборная Дании – хорошая команда, но она играет от обороны. Она понимает, что у нас команда сильнее по мастерам. Наша команда должна взламывать эту оборону и выигрывать минимум в 2-3 шайбы. А если сможет быстро добыть преимущество, то и крупнее».