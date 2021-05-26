Россия — Дания: прогноза Павла Лысенкова на матч ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира между Россиией и Данией.
Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом раунде за 1.71.
«По инсайдерской информации известно, что не будет играть Артем Зуб, которого заменит Никита Нестеров. Он отсидел карантин, потренировался с командой, поэтому сборная России от этого не сильно потеряет. Вратаря из НХЛ мы не дождёмся, так что будем рассчитывать на наших вратарей. Наверное, в воротах опять будет играть Самонов. Я бы не сказал, что он плохо сыграл со словаками. Там главной проблемой было то, что не хватило креативности в атаке.
Думаю, что сейчас сборная России постарается себя показать, с первых же минут пойдет вперёд, так как датчане тот соперник, которого надо побеждать и забирать максимальное количество очков. Очень плотная борьба в группе – вне зоны плей-офф находится Швеция, Чехия, поэтому в матче с Данией надо побеждать в основное время и обеспечивать себе выход в плей-офф.
Мой прогноз – в первом периоде будет пробит тотал больше 1.5. Сборная России постарается сразу создать себе преимущество, как в матче с Великобританией, когда вели 4:0 уже к 11-й минуте. У датчан тоже есть интересные форварды, в первую очередь Йенсен, который достаточно хорошо набирает очки, так что сообща команды в первом периоде тотал больше 1.5 пробьют».
- 26 мая 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 25 мая 2021
-
21:01
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:22
- 24 мая 2021
-
19:00
-
18:43
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30