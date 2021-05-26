«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на финальный матч Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.15, ИТБ 1.5 гола «МЮ» за 2.02.

«Для обоих клубов это очень важная игра, потому что неизвестно, когда ещё «Вильярреал» сыграет в финале еврокубков. Собственно, про «Манчестер» можно сказать то же самое.



Мотивация команд будет зашкаливать. «Манчестер Юнайтед» смог позволить себе в последней игре АПЛ сыграть вторым составом, все футболисты основы остались на замене. Ну а «Вильярреал» себе такого позволить не мог. Команда до последнего сражалась с «Реалом» и уступила ему. Подопечные Эмери заняли седьмую строчку в чемпионате Испании, попали в Лигу конференций. А «Манчестер Юнайтед» — в Лигу чемпионов.



В этом смысле для выхода в ЛЧ на следующий сезон победа нужнее «Вильярреалу».



Но основные футболисты «Манчестер Юнайтед» смогли отдохнуть. А основа МЮ сильнее. Единственное преимущество «Вильярреала» – это Унаи Эмери, который Лигу Европы уже много раз выигрывал. Он опытнее, чем Сульшер. Но футболисты «Юнайтед», безусловно, сильнее испанцев.



«Манчестер» в последнее время много забивает и пропускает. А вот «Вильярреал» может сыграть по-разному, в этом плане команда абсолютно непредсказуемая для меня.



Но я всё-таки надеюсь, что игра будет интересной и голевой. А вот «Манчестер Юнайтед» свои два гола забьёт. Вопрос только в том, хватит ли манкунианцам двух голов для победы или нужно будет забить больше.



Я думаю, что победит «МЮ», но допускаю ничью в основное время. Поэтому предложу два варианта. Первый: ИТБ2 1.5 гола. А второй: ТБ 2.5 мяча.



«Манчестер» будет иметь преимущество и два гола забьёт точно. А вот сколько забьёт «Вильярреал» для меня загадка. Но один гол они всё же забить должны».