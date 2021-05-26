«Вильярреал» — «Ман Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на финал Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «МЮ» за 1.90.

«Жёлтая субмарина» оказалось на этой стадии крайне неожиданно. Помогла домашняя победа над «Арсеналом» в полуфинале со счётом 2:1 и нулевая ничья на выезде. В заключительном туре Ла Лиги испанцы уступили мадридскому «Реалу» (1:2) и заняли седьмое место, теперь только сегодняшняя победа позволит рассчитывать на статусный еврокубок.



По моему мнению, календарь у «подводной лодки» был проходимый, за исключением пары оппонентов. Думаю, против более опытного противника шансов будет крайне мало. Если команда пропустит первой, то рассчитывать на положительный исход будет невероятно сложно.



«Красные дьяволы» провели неплохой год и заслужили второе место в АПЛ, до победившего «Манчестер Сити» добраться было практически нереально. В Лиге Европы «красные» смогли забить восемь раз в ворота итальянской «Ромы» (6:2 и 2:3), а также прошли «Милан» (1:1 и 1:0).



Считаю, что манкунианцы могли бы навести шороху и в Лиге чемпионов, так что сегодня статус фаворита просто непоколебим. Скорее всего, они забьют быстрый мяч и доведут дело до победы. Оборона пока что их не подводила в решающих противостояниях».