«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз Александра Аксёнова на финал Лиги Европы в Польше

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на финал Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 года за 1.83.
«Сначала затрону тему испанцев. Что на стороне этой команды? Во-первых, первый в истории финал. Думаю, что эмоции у игроков будут просто запредельные. Во-вторых, Унаи Эмери и его магия – умение этого тренера проявлять себя именно в Лиге Европы. В-третьих, это мотивация попасть в Лигу чемпионов, потому что через чемпионат «Вильяррел» в Лигу чемпионов не пробился.
Что касается «Манчестер Юнайтед», то он фаворит. Понятно, что команда будет играть первым номером, ведь подбор футболистов чуть интереснее. Мы увидим матч, в котором одна команда будет пытаться доминировать, а вторая будет очень плотно обороняться и рассчитывать на контратаки и какие-то стандартные положения, тем более, что «Вильярреал» коллектив достаточно выстроенный.
Мне кажется, что финал получится не очень результативный – не факт, что англичанам будет очень легко справляться с обороной испанцев. Поставлю на то, что будет меньше 2.5 гола в этом финале».
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