«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз Егора Титова на финальный матч Лиги Европы в Польше

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: победа «МЮ» за 1.90.

«Интересные финал, противостояние английских и испанских клубов — это особая статья. «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов прошёл «Атлетико» и «Реал». «МЮ» в прошлом году в Лиге Европы вылетел от «Севильи». Много таких пересечений. Кстати, по ходу плей-офф сейчас «Вильярреал» прошёл «Арсенал», а «Юнайтед» — «Гранаду». Финал интригует.



Мы помним, как успешно играют клубы в Лиге Европы при Унае Эмери. Складывается этому наставнику в этом турнире. Уже с «Севильей» побеждал, с «Арсеналом» играл в финале, теперь еще и с «Вильярреалом». Команда испанская опытная, с хорошими исполнителями, некоторые из которых попали в заявку на Евро. Но, как мне кажется, магии Эмери на этот раз не хватит, чтобы пройти «Манчестер». Если брать отдельно по исполнителям, то почти на всех позициях игроки «Юнайтед» сильнее, качественнее. Это видно. Нет в составе «Вильярреала» людей уровня Погба и Фернандеша. Они и должны решать судьбу встречи.



Я здесь ставлю на чистую победу «Манчестер Юнайтед». Уверен в ставке на 8 из 10».