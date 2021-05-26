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«Вильярреал» — «Ман Юнайтед»: прогноз Романа Нагучева на финал Лиги Европы

«Вильярреал» — «Ман Юнайтед»: прогноз Романа Нагучева на финал Лиги Европы
Алексей Серяков
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Известный спортивный журналист Роман Нагучев дал прогноз на финал Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.78.

«У этого финала есть одно предположение, которое уже неоднократно сбывалось. Можно даже сказать, что оно случалось на протяжении почти всех матчей в этом противостоянии. Эти встречи были низовыми.

А тут ещё и финал. А тут еще и «Юнайтед» играет исключительно нулевые важные матчи. К тому же «Вильярреал» в игре с «Арсеналом» не стал рисковать, заведомо отдав инициативу более серьёзному сопернику в ответной игре.

Поэтому, по всем предположениям, это будет железобетонный «низ». И я ставлю на ТМ просто потому, что это слишком важный матч для обеих команд. Ну и «Юнайтед» в ключевых играх в этом сезоне показывает исключительно низовой футбол. Счёт 0:0 уже даже стал мемом.

«Вильярреал» тоже играет вторым номером с соперниками, которые превосходят его в классе. Так было в некоторых матчах Ла Лиги или в ответной встрече против «Арсенала», когда нужно было сохранить приемлемый счёт.

Поэтому я предполагаю именно такое развитие событий. Игра получится низовой».

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