«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на финал Лиги Европы

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на финал Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.44, тотал больше 2.5 гола за 2.12.

«Финал Лиги Европы. Ох, можно гадать, что угодно. Можно отдавать должное «Манчестер Юнайтед», который, безусловно, является фаворитом в этом матче.



Сейчас я бы точно не проецировал противостояние «жёлтой субмарины» и «Арсенала» на предыдущей стадии еврокубка. Это была совершенно другая история.



Я бы, исходя из статистики и того, как «Вильярреал» вообще играет в этой Лиге Европы, советовал поставить на ТБ 2.5 гола. Потому что в Лиге Европы в последние годы никогда не было скучно. В этой ставке я уверен на 9 из 10.



Ну и Унам Эмери, безусловно, является тем специалистом, который умеет играть против английских клубов и настраивать команду на любого соперника в финале Лиги Европы.



Поэтому жду, что испанская перчатка будет брошена по-настоящему. И мы увидим много интересного в связи с этим.



На семь из десяти я уверен, что игра завершится вничью. Речь об основном времени. «Вильярреал» не очень удачно завершил этот сезон в Ла Лиге. В следующем году он впервые сыграет в Лиге конференций УЕФА.



Поэтому мне кажется, что в предстоящей игре «Вильярреал» должен сыграть не только на своих сильных сторонах, но и нивелировать основные навыки соперника. В этом плане Унаи Эмери является опытным и профессиональным тренером. Понимаю, что это риск, но всё же.



Также можно рискнуть и поставить на счет. Я бы заиграл 2:2. Но это не более чем фан».