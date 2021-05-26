«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз Эльвина Керимова на финал Лиги Европы в Гданьске

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.32.

«Вильярреал» старается играть первым номером, в короткий и средний пас. Он любит доминировать, команда хороша игрой в отлаженном позиционном нападении. Унаи Эмери сильный тренер, и так сложилось, что лучше всего у него получается работать с испанскими командами. Лига Европы – это его турнир. Если сейчас «Вильярреал» выиграет, то можно Лигу Европы переименовать в турнир Унаи Эмери.



«Вильярреал» может подстраиваться под обстоятельства. Соперник у него очень серьёзный – «Манчестер Юнайтед». Англичане, как ни крути, фаворит, но я бы не сказал, что есть какая-то серьезная разница в классе между этими командами. Тем не менее «МЮ» на шаг впереди, так как в его составе есть много звёзд и на перспективу, и звёзд уже состоявшихся. Состав у «Юнайтед» очень хороший, неслучайно в АПЛ команда провела очень стабильный сезон, в чемпионате, где очень большая конкуренция. Сульшер развивается, это видно.



Сильная сторона «МЮ» — это контратаки. Быстрые атаки, передачи из глубины на свободное пространство. Если соперник высоко защищается, то «МЮ» сразу находит ошибки. Не случайно «МЮ» в этом сезоне Лиги Европы стал специалистом по испанским соперникам. Он выбил «Гранаду» и «Реал Сосьедад» — очень крепкие команды.



Думаю, что козырей у «МЮ» больше. Очень важно учитывать фактор последних матчей. «Вильярреал» играл с «Реалом», и в его составе было больше игроков основы задействовано, чем у «МЮ» в матче с «Вулверхэмптоном» — это важный аргумент. Да, у «Вильярреала» было на один день больше на восстановление и подготовку, но игроков основы было задействовано больше. Отдохнувшие игроки основы «МЮ» должны себя показать.



Думаю, что «МЮ» не проиграет в основное время и тотал голов будет больше 2.5 с хорошим коэффициентом 2.32. Ставлю на большое количество голов, потому что представляю себе картину, что «Вильярреал» берёт себе мяч, играет позиционно в атаку, а «МЮ» наказывает его на контратаках. Впрочем, «МЮ» тоже может играть первым номером, а «Вильярреал» будет отвечать своими контратаками – я легко себе представляю, что матч будет зрелищным, с большим количеством моментов».