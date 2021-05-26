«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз Дмитрия Симонова на финальный матч Лиги Европы

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Перед тем, как делать прогноз, я изучил четыре финала Лиги Европы с участием команд Эмери (три победных с «Севильей», один проигранный с «Арсеналом»). Лишь первый финал получился скучным — 0:0 и серия пенальти. В остальных были счета 3:2, 3:1, 1:4. То есть команды Унаи не играют в финалах в закрытый футбол, матчи получаются результативными и яркими.
В этот раз «Вильярреал» — вроде бы аутсайдер, но я бы не смотрел на ситуацию столь однозначно.
Вероятность того, что соперники сумеют отличиться, составляет около 50% по версии букмекеров. Но мне кажется, она повыше. В этом сезоне было считаное число матчей, где «Вильярреал» не забивал (в Лиге Европы — только ответная игра с «Арсеналом» в полуфинале, где сухая ничья полностью устраивала испанцев). «МЮ» же очень уверенно выглядит на международной арене — по пути уже были обыграны испанские «Гранада» и «Сосьедад». Смущает, что испанцы в четырёх поединках ни разу не забили Манчестеру.
Но Эмери с его огромным опытом и постоянный участник решающих стадий ЛЕ «Вильярреал» — это другая история. Выбираю «обе забьют», а вот победителя предсказать не берусь. Возможно, рассмотрел бы ставку «Ф1 (+1)» благодаря серьёзному перекосу коэффициентов в пользу «Юнайтед».
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