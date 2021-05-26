«Вильярреал» — «Ман Юнайтед»: прогноз Александра Мостового на финал Лиги Европы

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ничья за 3.55.

«На пути в финал Лиги Европы «Вильярреал» выбил из турнира «Зальцбург» и два клуба «Динамо» — из Киева и Загреба. На стадии 1/2 финала испанский коллектив проверил свои силы с представителем АПЛ. По сумме двух встреч переиграл «Арсенал» с общим счётом 2:1.



«Манчестер Юнайтед» пробился в финал второго по силе клубного турнира Европы с третьего места в группе Лиги чемпионов. На стадии плей-офф манкунианцы выбили из розыгрыша «Реал Сосьедад», «Милан» и «Гранаду». В полуфинале «МЮ» показал хоккейную результативность и сумел переиграть «Рому» с общим счётом 8:5.



В чемпионате Англии «красные дьяволы» финишировали на втором месте, которое принесло путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. В последней игре английский коллектив на выезде одолел «Вулверхэмптон».



В этой игре в какой-то степени фаворитом является «Манчестер Юнайтед», у которого есть имя и состав.



На стороне «Вильярреала» Унаи Эмери и сплав молодости и опыта. Кроме того, нельзя не отметить фарт тренера «жёлтой субмарины». Команда играющая, к тому же прошла достаточно сложный турнирный путь.



Финал принесёт свою атмосферу, но сегодня я отдам предпочтение такому результату, как ничья в основное время».