Россия — Дания: результат матча ЧМ-2021, как сыграли, какой счёт, кто победил

Сборная России обыграла Данию со счётом 3:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии.
В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным, но уже на последних минутах российская сборная реализовала большинство: отличился Иван Морозов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов.
В середине третьего периода Александр Барабанов удвоил преимущество россиян. А точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков. Балл за передачу получил Иван Морозов.
Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 1.22: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1220 рублей. Вероятность ничьей оценивалась в 9.10, на успех Дании давали 15.0.
Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.87, тотал меньше 3.5 шайбы — за 5.10. Победа России с форой (-2.5) оценивалась в 1.70, а точный счёт 3:0 — в 14.0.
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