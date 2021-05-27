Россия — Дания: обзор матча ЧМ-2021, кто выиграл, авторы голов, какой счёт

Сборная России обыграла Данию со счётом 3:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии.



В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным, но уже на последних минутах российская сборная реализовала большинство: отличился Иван Морозов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов.



В середине третьего периода Александр Барабанов удвоил преимущество россиян. А точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков. Балл за передачу получил Иван Морозов.



Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 1.22: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1220 рублей. Вероятность ничьей оценивалась в 9.10, на успех Дании давали 15.0.



Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.87, тотал меньше 3.5 шайбы — за 5.10. Победа России с форой (-2.5) оценивалась в 1.70, а точный счёт 3:0 — в 14.0.