Финляндия — Италия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Финляндия — Италия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-5) за 1.60.

«Беда, как известно, не приходит одна. И если ты задолго до первого вбрасывания априори считаешься слабейшим участником турнира, то в качестве дополнительного бонуса календарь затыкает тобой все щели. А если у тебя и с составом проблемы, а твои форварды перестали забивать, то ты окончательно чувствуешь себя лишним на этом празднике жизни.



Поэтому вопрос, кто победит в данном матче, не стоит даже перед самыми оголтелыми и отмороженными итальянскими тиффози. Вопрос может быть только один: сумеют ли итальянские товарищи хоть разок испортить настроение финскому вратарю? Потому что оборона у сборной Финляндии посильнее и норвежской, и латвийской, а нападающие и быстрее, и талантливее.



Совсем уже от полного изнасилования итальянцев может спасти лишь тот факт, что горячим финским парням скоро предстоит встреча с немецким орднунгом. И к нему лучше подойти во всеоружии. А значит, «макаронников» надо спокойно перешагивать, а не тратить силы на забивание ногами в асфальт.



Поэтому прогнозирую спокойную, «в рабочем порядке» победу сборной Финляндии. Конечно же, в основное время и с хорошим запасом».