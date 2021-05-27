Швеция — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира между Швецией и Чехией.
Ставка: ничья за 4.15.
«Обеим сборным жизненно важна эта победа. Сейчас и шведы, и чехи находятся вне кубковой четвёрки. Но имеют шансы туда попасть.
Видно, что Швеция раздосадована тем, что так кошмарно начала турнир. Эти 3:4 с Данией и 0:1 с белорусами, конечно, выглядят, как кошмар для шведского народа. Но вот в последнем матче «Тре крунур» разгромила Швейцарию со счётом 7:0.
Да и чехи после 3:4 от России и 2:5 от Швейцарии одержали хоть и натужную, но победу над белорусами (3:2 в овертайме). Расклад такой — шведы имеют три очка, чехи набрали два. Я жду очень упорный матч в принципе двух равных команд.
Я бы в этом матче взял кэф 4.15 на то, что игра уйдёт в овертайм. Это тот самый случай, когда можно ставить на ничью. Это реально две равные и не слишком звёздные сборные, которые плохо стартовали на чемпионате мира, но теперь набирают ход».
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