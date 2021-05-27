«Вильярреал» — «МЮ»: результат финала Лиги Европы, как сыграли, какой счёт, кто победил

В финале Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).



На 30-й минуте после навеса со штрафного Жерар Морено от линии вратарской переправил мяч в ворота манкунианцев. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил ответный гол в начале второго тайма. Кавани отличился после навеса с углового. Мяч к уругвайцу отскочил после серии рикошетов, и Эдинсон сравнял счёт с линии вратарской.



В дополнительное время команды забить не смогли. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Решающий пенальти не забил голкипер «МЮ» Давид Де Хеа.

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 3.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3750 рублей. Успех «МЮ» оценивался в 1.95, успех «Вильярреала» — в 4.50.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.95, «обе забьют» — за 1.77, итоговый успех «Вильярреала» — за 2.90. На точный счёт 1:1 давали 7.00.