«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Павла Занозина на финал Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Челси».
Ставка: «Челси» не проиграет за 1.87
«Вообще не знаю, когда прогноз на финал Лиги чемпионов может хоть немного быть обоснованным. Потому что финал Лиги чемпионов – это всегда матч, в котором всё решается только на поле. Всё, что было до этого, совершенно неважно: как они пришли к этой игре, как они играли по сезону. Можно только гадать.
Тем более здесь встречаются две английские команды, у которых очень серьёзные старые счеты, в том числе в этом сезоне, потому что «Челси» совсем недавно дважды обыгрывал «Манчестер Сити». Было это в Кубке и Премьер-лиге.
Но а «Манчестер Сити» – это команда, которая глобально сильнее «Челси». Чемпионат Англии это показал. Но в одном матче всё может решиться в любую пользу. Как говорил Юрий Розанов, будет игра на три результата.
Я бы предпочёл из трёх результатов, выбрать два. Да, фаворитом считается «Манчестер Сити», но матч будет равным. Поэтому я бы поставил на то, что «Челси» не проиграет в основное время. Потому что это просто выгоднее по коэффициентам.
Так наш шанс на выигрыш становится чуть больше. Потому что мне кажется, что в равной степени может быть и ничья, и победа любой из команд в основное время.
Если говорить в сумме про победителя, то «Манчестер Сити» больше шансов имеет на успех. Неважно, в овертайме или по пенальти. Но в основное время я уверен, что «Челси» постарается не отдать Кубок.
Поэтому предлагаю взять Х2 и насладиться шикарным футболом. Я уверен, что игра будет именно такой. Тем более зрители будут на трибунах».
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