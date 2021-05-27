Швейцария — Словакия: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2021 27 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Швейцария — Словакия.



Ставка: победа Словакии в основное время за 3.82.



«Во времена царя Гороха, когда в элитном подразделении ИИХФ было уже 16 команд, но групповая стадия была разделена на две, и в первой играли не две группы по восемь команд, а 4 по 4, календарь был прост, как угол дома. В один день играли две группы — четыре матча, на другой день две другие — ещё четыре матча. Все команды, от главного фаворита до последнего аутсайдера, находились абсолютно в равных условиях, и не было никаких предпосылок для инсинуаций. А теперь, когда команды то играют два матча подряд, то отдыхают трое суток, как сборная Словакии, поле для этих самых инсинуаций велико как никогда. Особенно когда в конце группового турнира для попадания в плей-офф кому-то не хватит одного-единственного очка, тут-то составителям календаря всё припомнят, а Фазель будет икать до следующего утра.



Зачем своими руками создавать нехорошие предпосылки вроде тех, что были пару лет назад в КХЛ, когда свеженькому и после отдыха СКА удивительным образом доставались все соперники, играющие третьи-четвёртые матчи подряд? Что мешает сделать равный для всех календарь, особенно с учётом того, что группы на чемпионате мира играют не в Калининграде и Владивостоке, и даже не в Риге и Минске, а в одном в общем-то небольшом городе, где всё рядом и под рукой. И вот вам сейчас, пожалуйста: Словакия отдыхала даже не двое, а целых трое суток, отчего шансы Швейцарии заметно понижаются.



Но, думается, понижаются эти шансы не столь укороченным по сравнению со Словакией отдыхом, сколько тем фактом, что в предыдущей игре сборная Швеции развеяла миф о крепкой защите швейцарцев и чуть ли не о врастании их в элиту мирового хоккея. Сверчку показали свой шесток и намекнули: мол, раз в две пятилетки выходить в финал можешь, но в остальное время особо не жужжи.



Думается, что словаки подтвердят это утверждение, и у них сборная Швейцарии не станет жужжать, хоть и поупирается знатно. Но в итоге лидеры нашей группы сумеют завершить матч в основное время, к своему полному удовлетворению и с преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.