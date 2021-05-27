Финляндия — Италия: прогноз Александра Кожевникова на матч чемпионата мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Италия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-4.5) за 1.52.



«Финны выиграют у итальянцев, тут всё очевидно. Команда на голову выше и мощнее, даже сравнивать не стоит. В сборной Финляндии много мастеровитых хоккеистов, которых мы видели в КХЛ. Знаем уже, на что способны эти ребята.



Итальянцы если и смогут сопротивляться, то явно совсем недолго, может, минут пять от силы. Всё же это не хоккейная страна, в ней нет игроков высокого уровня, да даже среднего. В нынешнем турнире эта сборная стала неким «мальчиком для битья». Все команды, выступающие против итальянцев, сразу же приплюсовывают себе очки за победу, хотя матч ещё не начался.



Поставлю на разгромный успех финнов с преимуществом минимум в две-три шайбы, скорее всего, даже больше. Причём я не исключаю их сухой победы», — сказал Кожевников.