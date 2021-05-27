Швеция — Чехия: прогноз Максима Лебедева на встречу ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Швеция – Чехия.



Ставка: победа Швеции с форой (-1.5) за 3.26.



«Чехам опять не повезло. А как вы полагали? Думали, умучили в овертайме безответную Беларусь, одной бульбой сытую, и теперь у вас всё будет хорошо? И впереди сборно-разборная Швеция прямиком с фабрики мягких игрушек, да? А шведы тем временем очухались, пришли в себя, расколотили «вдребезги и пополам» совсем непростую Швейцарию и теперь прут в зону плей-офф, как лосось на нерест. И тут им под руку попадается сборная Чехии.



И очень похоже, что матч между этими соперниками в итоге станет не более и не менее как матчем за попадание в плей-офф. Потому что обоим – и чехам, и шведам – в нынешнем плей-офф будет тесно, «Боливар не выдержит двоих», и кому-то придётся по возвращении с чемпионата мира узнать о себе от своих болельщиков много нового и совсем не лестного.



Полагаю, что таким несчастным станет сборная Чехии. И станет во многом потому, что сейчас проиграет сборной Швеции, которая поймала свою игру (швейцарцы подтвердят). А поскольку стилистически игра чехов и игра швейцарцев очень схожа, то и со вторым таким соперником у «Тре Крунур» проблем возникнуть не должно.



Поэтому смело прогнозирую победу шведов в основное время, да ещё с достаточно приличным преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.