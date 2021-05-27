Швеция — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на встречу группового этапа ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Чехия.
Ставка: победа Швеции в основное время за 2.42.
«С учётом последнего матча шведов при таких раскладах они способны обыграть сборную Чехии. Номинальным гостям некуда деваться, но история их противостояний не сильно хорошо складывается в пользу подопечных Филипа Пешана.
Шведы в таких встречах, как правило, сильнее, в результате чего побеждают. Плюс они реально прибавили, поэтому у соперника особо не будет вариантов их обыграть.
Чехи явно надеялись на большее, а пока плетутся в самом конце своей группы и могут никуда не выйти. Шведы провели великолепный матч со швейцарцами, обыграв их со счётом 7:0. И, наверное, уже отошли от своих проблем, которые были на старте турнира. Думаю, команда Юхана Гарпенлева одержит победу с преимуществом в две шайбы», — сказал Кожевников.
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