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Швеция — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на встречу группового этапа ЧМ-2021

Швеция — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на встречу группового этапа ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Чехия.

Ставка: победа Швеции в основное время за 2.42.

«С учётом последнего матча шведов при таких раскладах они способны обыграть сборную Чехии. Номинальным гостям некуда деваться, но история их противостояний не сильно хорошо складывается в пользу подопечных Филипа Пешана.

Шведы в таких встречах, как правило, сильнее, в результате чего побеждают. Плюс они реально прибавили, поэтому у соперника особо не будет вариантов их обыграть.

Чехи явно надеялись на большее, а пока плетутся в самом конце своей группы и могут никуда не выйти. Шведы провели великолепный матч со швейцарцами, обыграв их со счётом 7:0. И, наверное, уже отошли от своих проблем, которые были на старте турнира. Думаю, команда Юхана Гарпенлева одержит победу с преимуществом в две шайбы», — сказал Кожевников.

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