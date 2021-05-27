Швейцария — Словакия: ставка Александра Кожевникова на игру ЧМ-2021 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — Словакия.



Ставка: победа Швейцарии в основное время за 1.83.



«Швейцарцы способны одолеть словаков. Они смотрелись достаточно неплохо, но проиграли сборной Швеции с разгромным счётом 0:7. Очень обидное поражение. Моменты-то были у «часовщиков», но очень здорово действовал вратарь соперника.



Сегодня же я жду победы от номинальных хозяев этого поединка. У них очень хорошая команда. Главное, чтобы реализация моментов не подвела. Нужно грамотно действовать в большинстве, забивать голы в неравных составах.



А что словаки? Да, нас обыграли, но, чисто в моём понимании, из-за ошибок отдельных хоккеистов российской команды. Наши ребята просто не настроились на эту сборную. Списали всё на авось. Думали, что так само собой и пойдёт игра.



Здесь же немного другая вещь, да и словаки явно послабее швейцарцев по всем показателям. Швейцарский коллектив более сыгранный, внутрикомандные взаимодействия налажены», — сказал Кожевников.