«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Константина Генича на финал Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ман Сити» за 1.85.

«Манчестер Сити» — «Челси» — всё вроде бы закономерно. «Сити» долго шёл с Гвардиолой к этому финалу и наконец-то добрался. Много денег было потрачено, много усилий приложено – «Сити» этот финал заслужил.



«Челси» как меняет тренера по ходу чемпионата, так и выстреливает. До этого «Челси» дважды обыграл «Сити» — в Кубке Англии и в чемпионате, предлагая очень сухой, «тухелевский» футбол, где они не давали «Сити» разбежаться, где Тухель, откровенно говоря, переигрывал Гвардиолу.



Очень тяжело давать прогноз на финал. Я с большой симпатией отношусь к Пепу Гвардиоле – это Леонардо да Винчи нынешнего времени, он постоянно что-то придумывает, какие-то тактики, какие-то нюансы, какие-то интересные ходы. В прошлом сезоне, когда «Сити» уступил «Лиону», как раз это сыграло с командой злую шутку. Тогда команда оказалась не готова к предложенным идеям Гвардиолы. Если Пеп не начнёт ничего выдумывать на финальный матч с «Челси», то «Сити», конечно, фаворит.



Я очень хочу, чтобы Гвардиола выиграл Лигу чемпионов. У него это получилось с «Барселоной», не получилось с «Баварией», хотя она была очень мощной. Мой прогноз – победа «Сити». «Челси» концовочку сезона смазал, уступив «Астон Вилле», да и до этого не самые хорошие матчи показывал, финал Кубка Англии «Лестеру» проиграл. Мои симпатии на стороне Гвардиолы и «Манчестер Сити». Я хочу, чтобы Кевин де Брёйне выиграл трофей, и в своём последнем матче за «Сити» это сделал Агуэро».