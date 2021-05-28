Швеция – Великобритания: прогноз Максима Лебедева на матч группового этапа ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Швеция – Великобритания.



Ставка: победа Швеции с форой (-4.5) за 1.69.



«Теоретически шведы еще не профукали «все полимеры», и могут выйти в плей-офф. Для этого им надо выиграть три оставшихся матча из трех. С учетом того, что два из них будут с лидерами группы – сборными Словакии и России, — положение «Тре Крунур» устойчивым не назовешь. Получается, что именно наша команда будет определять, выйдут ли скандинавы в плей-офф, если, конечно, до этого словаки не лишат их всех шансов.



Но это еще впереди, а пока шведам надо брать три очка у сборной Великобритании, и тут уже совсем без вариантов. В данном случае англичанам можно только посочувствовать, но они в этом не нуждаются. Для них чемпионат мира удался, и им уже хорошо. Особенно хорошо после победы над командой Беларуси, которая превратила наших братьев из подающих большие надежды в очередной провал.



В общем, Великобританию будут бить. Как говорилось в известном анекдоте, «возможно даже ногами». Шведы загнаны в угол, у шведов единственная победа в четырех матчах. Наконец, шведы занимают последнее место в нашей группе, а это уже реально позор. Поэтому последнее место «Тре крунур» сегодня передаст безответной Беларуси, обыграв команду Великобритании не только в основное время, но и с хорошим преимуществом в счете. Приблизительно как Швейцарию. Сильно это шведам не поможет, но хоть какие-то перспективы останутся», — сказал Лебедев.