Нидерланды — Россия: прогноз Александра Аксенова на матч волейбольной Лиги наций

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч Нидерланды — Россия в волейбольной Лиге наций.



Ставка: ТБ 165.5 за 1.90.



«Мужская сборная России дважды побеждала в Лиге наций, и именно в таком статусе входит в очередной розыгрыш этого соревнования. Первый соперник — Нидерланды — по сути дела, идеальный вариант для стартового поединка. Голландцы давненько не претендуют на что-то серьезное, глобальные успехи остались в прошлом, но в составе есть яркая звезда. Это Нимир Абдель-Азиз, который выступает за итальянский «Трентино» и славится на всю Европу умением набирать большое количество очков. Так что закрыть Нимира — это задача важнейшая. Плюс, с Нидерландами работает тренер Роберто Пьяцца, который был когда-то частью тренерского штаба сборной России — этот специалист хорошо знает практически каждого игрока нашей сборной. И это, безусловно, плюс для голландцев.



Впрочем, не думаю, что у Нидерландов есть даже призрачные шансы на общую победу в этом матче. Россияне прибыли в Римини почти в идеальном составе, есть задача быть в тройке по итогам, да и войти в турнир с уверенной победой — это тоже мотивация. Главное, чтобы у подопечных Саммелвуо сработали те задумки, над которыми они трудились на протяжении последних нескольких недель. На это может уйти некоторые время. Потому на сухую победу не рассчитываю.



Таким образом, мой прогноз на матч Нидерланды — Россия — тотал больше 165.5 очков», — сказал Аксенов.