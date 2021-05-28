Дания — Беларусь: прогноз Максима Лебедева на встречу ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Дания — Беларусь.



Ставка: победа Дании за 2.35.



«При всем моём уважении к братьям белорусам, которых сейчас пинают все, кому не лень, а особенно те, кто ранее поступал точно таким же образом, сажая самолёты, это не их чемпионат. И потому, что его у Беларуси отняли. И потому, что уровень команды не позволяет ей поиграть в плей-офф, хотя бы на один-единственный матч.



Белорусы играют надрывно. Но если со шведами такой надрыв понятен и объясним, то в матче с командой Великобритании был совершенно излишним. Даже с тремя очками от англичан у наших братьев-славян были бы весьма призрачные шансы на попадание в плей-офф, а уж без этих очков — и подавно.



И со сборной Дании белорусы не справятся, хоть и уровень команд вполне сопоставим. Но организация у датчан лучше, порядка в её рядах больше, что компенсирует недостаток класса.



Поэтому самым правильным решением будет накаркать белорусам очередное поражение. Причём поражение весьма обидное: в основное время, но с минимальным отставанием в счёте. Как с Великобританией. Не белорусский это чемпионат», — сказал Лебедев.