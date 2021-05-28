Дания — Беларусь: прогноз Максима Лебедева на встречу ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Дания — Беларусь.
Ставка: победа Дании за 2.35.
«При всем моём уважении к братьям белорусам, которых сейчас пинают все, кому не лень, а особенно те, кто ранее поступал точно таким же образом, сажая самолёты, это не их чемпионат. И потому, что его у Беларуси отняли. И потому, что уровень команды не позволяет ей поиграть в плей-офф, хотя бы на один-единственный матч.
Белорусы играют надрывно. Но если со шведами такой надрыв понятен и объясним, то в матче с командой Великобритании был совершенно излишним. Даже с тремя очками от англичан у наших братьев-славян были бы весьма призрачные шансы на попадание в плей-офф, а уж без этих очков — и подавно.
И со сборной Дании белорусы не справятся, хоть и уровень команд вполне сопоставим. Но организация у датчан лучше, порядка в её рядах больше, что компенсирует недостаток класса.
Поэтому самым правильным решением будет накаркать белорусам очередное поражение. Причём поражение весьма обидное: в основное время, но с минимальным отставанием в счёте. Как с Великобританией. Не белорусский это чемпионат», — сказал Лебедев.
- 28 мая 2021
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:03
-
08:00
-
07:15
- 26 мая 2021
-
21:00
-
20:47
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30