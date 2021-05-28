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Дания — Беларусь: ставка Анатолия Емелина на матч группового турнира ЧМ по хоккею

Дания — Беларусь: ставка Анатолия Емелина на матч группового турнира ЧМ по хоккею
Пётр Кондаков
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Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч ЧМ-2021 Дания — Беларусь.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.93.

«Каждая из команд сотворила по крутой сенсации, одолев одного из фаворитов турнира — сборную Швеции. Рассчитывать на большее и всерьёз бороться за место в четвёрке им сложно по объективным причинам. Датчанам не хватает качества состава. Белорусам — поставленной игры и стабильности в матчах с соперниками средней руки и откровенным аутсайдерами. Как ещё объяснить их поражение от сборной Великобритании?

Дания может похвастаться тем, что у неё есть нападающий Никлас Йенсен из «Йокерита». Он пока лучший бомбардир турнира с 7 (4+3) очками в четырёх матчах. Его команда действует от прекрасно выстроенной обороны и создать может что-то лишь в большинстве либо в контратаках. Однако сборная Беларуси после драмы в матче с британцами выйдет на лёд предельно концентрированной и вряд ли позволит себе вольности. Предположу, что встреча будет носить открытый характер. Мой выбор в этой связи — тотал матча больше 4.5», — сказал Емелин.

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