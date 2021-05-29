«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Александра Вишневского на финал Лиги чемпионов в Португалии

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: «Ман Сити» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.55, гол с 61-й по 75-ю минуту за 2.91, ничья в пкрвом тайме и итоговая победа «Сити» за 4.60.

«Я верю в Гвардиолу – каталонский тренер всегда был великолепен в решающих матчах, он король финалов. И в этом сезоне, когда «Манчестер Сити» был на голову сильнее любой команды во всех европейских лигах, думаю, что психологических проблем у Гвардиолы не будет.



Кто-то может возразить, что при Тухеле «Челси» дважды обыгрывал Гвардиолу. Но в последнее время при немецком тренере «Челси» перестал играть так здорово, как в первые два месяца работы Тухеля. Все решающие матчи «Челси» проигрывал – финал Кубка Англии «Лестеру», «Астон Вилле», где на кону стояло место в Лиге чемпионов, но получили подарок от «Тоттенхэма», благодаря чему попали в Лигу чемпионов, а до этого проиграли «Арсеналу». Значит ли это, что «Челси» безропотно будет разбит в финале? Думаю, нет – «Челси» даст достойный бой, но уступит.



Логично предположить, что будет не очень много голов, потому что тотал меньше 3.5 играет практически во всех матчах «Челси». Моя основная ставка на эту игру – «Сити» не проиграет и тотал меньше 3.5.



Кроме того, надо иметь ввиду, что «Манчестер Сити» особенно силен в отрезок с 61-й по 75-ю минуту. Именно в этот игровой отрезок «Сити» забил 3 из 4 своих голов «ПСЖ» и до этого в ряде игр он забивал в середине второго тайма. Есть явная тенденция, что в первых таймах команда Гвардиолы не особо рвёт и мечет, постепенно раскачивая оборону соперника, а уже после перерыва в этот отрезок забивает так много, как ни в какой другой игровой отрезок. Именно поэтому мне нравится ставка на то, что здесь будет забит гол именно в эти 15 минут. Коэффициент 2.91 на эту ставку кажется мне валуйным.



Выберу ещё одну ставку с еще большим коэффициентом. Я поставлю на то, что в первом тайме будет ничья, а во втором «Манчестер Сити» выиграет. Не думаю, что в третий раз «Челси» Тухеля сможет остановить лучшую команду Европы на сегодня. Чудеса закончились, «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов».