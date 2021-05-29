Швейцария — Россия: ставка Павла Лысенкова с коэффициентом 3.59 на матч ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Россия.



Ставка: победа Швейцарии за 3.59.

«Начнём со Швейцарии. Она только что разгромила словаков 8:1, хотя накануне уступила шведам 0:7. Это показывает, что Швейцария достаточно непредсказуемая команда, но при этом сильная. Мне кажется, что в матче со шведами они просто бросили играть, когда понимали, что проигрывают, зная, что следующий матч будет очень важным. Проще было выиграть у Словакии, а со шведами не упираться, если игра не идёт.



В Швейцарии собраны игроки из местной лиги, плюс есть ребята из НХЛ. В целом, мне нравится, как Швейцария играет. По мнению Сергея Гимаева, матч со швейцарцами будет лакмусовой бумажкой, которая покажет, что мы на этом турнире из себя представляем.



У сборной России хороший подбор защитников, на удивление, потому что это всегда было нашей слабой линией, но сейчас у нас 9 игроков обороны, из которых 6 играют в НХЛ. Не вижу особых проблем в игре вратаря Самонова, хотя класс у него не такой, чтобы играть в НХЛ. Тарасенко, Орлов, Бобровский играть не будут, так как им нужно посидеть на карантине и потренироваться отдельно. Будем играть теми, кто есть, а они не очень хорошо в последних двух матчах проявляли себя в атаке. Мы потеряли Григоренко и Окулова, после чего креативность в атаке сразу упала, при том, что у Швейцарии с атакой всё очень хорошо.



Здесь трудно брать тоталы. В целом, я вижу, что будут играть две достаточно равные команды, я не считаю, что Россия будет фаворитом в этой встрече. Я буду болеть за сборную России, но поставлю на победу Швейцарии с коэффициентом 3.59. Я считаю, что им вполне реально победить – им надо набирать очки, чтобы выходить в плей-офф».