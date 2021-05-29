Швейцария — Россия: прогноз Павла Занозина на матч ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года Швейцария – Россия.



Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.00.

«На этом чемпионате мире, конечно, пока абсолютно ничего непонятно. Вот теперь сборная Швейцарии умудрилась восемь шайб забросить команде Словакии. Теперь в группе сразу три команды лидируют: словаки, швейцарцы и россияне.



Не скажу, что со сборной Дании всё идеально сложилось для команды Валерия Брагина. Наверное, сыграли вюне очень хорошо. Но прогноз практически зашёл: одной шайбы всего не хватило.



Я думаю, что сейчас надо чуть меньше рисковать. Тогда коэффициент большой взяли. Сейчас стоит оттолкнуться от результативности. Швейцарцы много шайб забрасывают, сборная России тоже начинает отличаться чуть чаще.



Поэтому мне кажется, что в этом матче команды должны пробить «верх» – от 5.5. Я думаю, что сборные покроют на двоих это количество шайб. Очень хочется, чтобы сборная России победила. Я думаю, что и случится.



Уверен, что сборная России будет прибавлять. Тем более у команды прибавляется количество звезд. Будет себя проявлять Тарасенко, и Бобровский подъедет чуть попозже. Но я предлагаю ставить на ТБ.



Я думаю, что в этом матче будет много заброшенных шайб. Ну а тот факт, что этот чемпионат мира получается самым странным, уже все заметили. Главное, чтобы это не касалось сборной России в решающих матчах».