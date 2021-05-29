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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на финальный матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на финальный матч Лиги чемпионов
Алексей Серяков
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.93.

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ, как мы и предполагали, с хорошим запасом. За 38 туров минувшего первенства подопечные Пепа Гвардиолы добыли 27 побед и пять матчей завершили вничью, что принесло 86 очков. Кроме того, «Сити» добыл победу в Кубке английской лиги.

На пути в финал «МС» уверенно прошёл групповой раунд, следом расправился по очереди с гладбахской «Боруссией», Дортмундом и «Пари Сен-Жермен».

«Челси» пробивался в финал через матчи с «Атлетико», «Порту» и мадридским «Реалом». Такой нелёгкий путь команда прошла на одном дыхании. Более того, в четырёх играх синие даже не пропускали.

«Челси» с огромным трудом пробился в Лигу чемпионов на следующий год через АПЛ, причём поражение в последнем туре от «Астон Виллы» могло лишить команду путёвки, если бы не осечка «Лестера».

«Ман Сити» — фаворит в этой игре, при этом Гвардиола уже десять лет не выигрывал Лигу чемпионов, нет побед в этом турнире и у его коллектива.

Я считаю, что пришла пора «горожан». Ожидаю победу «небесных» в основное время».

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