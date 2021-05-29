«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на финальный матч Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».
Ставка: победа «Ман Сити» за 1.93.
«Манчестер Сити» выиграл АПЛ, как мы и предполагали, с хорошим запасом. За 38 туров минувшего первенства подопечные Пепа Гвардиолы добыли 27 побед и пять матчей завершили вничью, что принесло 86 очков. Кроме того, «Сити» добыл победу в Кубке английской лиги.
На пути в финал «МС» уверенно прошёл групповой раунд, следом расправился по очереди с гладбахской «Боруссией», Дортмундом и «Пари Сен-Жермен».
«Челси» пробивался в финал через матчи с «Атлетико», «Порту» и мадридским «Реалом». Такой нелёгкий путь команда прошла на одном дыхании. Более того, в четырёх играх синие даже не пропускали.
«Челси» с огромным трудом пробился в Лигу чемпионов на следующий год через АПЛ, причём поражение в последнем туре от «Астон Виллы» могло лишить команду путёвки, если бы не осечка «Лестера».
«Ман Сити» — фаворит в этой игре, при этом Гвардиола уже десять лет не выигрывал Лигу чемпионов, нет побед в этом турнире и у его коллектива.
Я считаю, что пришла пора «горожан». Ожидаю победу «небесных» в основное время».
- 29 мая 2021
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:13
-
07:01
- 28 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00