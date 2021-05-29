«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на финальный матч Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: победа «Ман Сити» за 1.93.

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ, как мы и предполагали, с хорошим запасом. За 38 туров минувшего первенства подопечные Пепа Гвардиолы добыли 27 побед и пять матчей завершили вничью, что принесло 86 очков. Кроме того, «Сити» добыл победу в Кубке английской лиги.



На пути в финал «МС» уверенно прошёл групповой раунд, следом расправился по очереди с гладбахской «Боруссией», Дортмундом и «Пари Сен-Жермен».



«Челси» пробивался в финал через матчи с «Атлетико», «Порту» и мадридским «Реалом». Такой нелёгкий путь команда прошла на одном дыхании. Более того, в четырёх играх синие даже не пропускали.



«Челси» с огромным трудом пробился в Лигу чемпионов на следующий год через АПЛ, причём поражение в последнем туре от «Астон Виллы» могло лишить команду путёвки, если бы не осечка «Лестера».



«Ман Сити» — фаворит в этой игре, при этом Гвардиола уже десять лет не выигрывал Лигу чемпионов, нет побед в этом турнире и у его коллектива.



Я считаю, что пришла пора «горожан». Ожидаю победу «небесных» в основное время».