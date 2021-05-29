«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на финал Лиги чемпионов 29 мая

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».
Ставка: победа «Ман Сити» за 1.93.
«В АПЛ после гарантированного чемпионства манкунианцы периодически стали дарить оппонентам очки, но в заключительном туре разобрались с «Эвертоном» (5:0).
На мой взгляд, игра получится крайне интересной. Чемпион Англии кажется сильнейшей европейской командой в этом сезоне. Подбор футболистов просто потрясающий, да и Серхио Агуэро хотел бы завоевать наконец-то титул Лиги чемпионов в прощальном матче за клуб.
«Аристократы» не входили в число фаворитов, однако к плей-офф набрали превосходные кондиции. Коллектив прошёл мадридский «Реал» в полуфинале. В АПЛ они проиграли «Астон Вилле» (1:2) и едва не остались без главного еврокубка на следующий сезон, только вот конкуренты тоже проиграли.
Думаю, за счёт физической формы лондонцы покажут красивый футбол в финале. Тем не менее положительно исхода добиться не удастся — слишком уж нехватка опыта скажется. К тому же визави желают взять реванш за два поражения подряд за полтора месяца».
- 29 мая 2021
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:13
-
07:01
- 28 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00