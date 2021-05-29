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«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на финал Лиги чемпионов 29 мая

«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на финал Лиги чемпионов 29 мая
Алексей Серяков
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.93.

«В АПЛ после гарантированного чемпионства манкунианцы периодически стали дарить оппонентам очки, но в заключительном туре разобрались с «Эвертоном» (5:0).

На мой взгляд, игра получится крайне интересной. Чемпион Англии кажется сильнейшей европейской командой в этом сезоне. Подбор футболистов просто потрясающий, да и Серхио Агуэро хотел бы завоевать наконец-то титул Лиги чемпионов в прощальном матче за клуб.

«Аристократы» не входили в число фаворитов, однако к плей-офф набрали превосходные кондиции. Коллектив прошёл мадридский «Реал» в полуфинале. В АПЛ они проиграли «Астон Вилле» (1:2) и едва не остались без главного еврокубка на следующий сезон, только вот конкуренты тоже проиграли.

Думаю, за счёт физической формы лондонцы покажут красивый футбол в финале. Тем не менее положительно исхода добиться не удастся — слишком уж нехватка опыта скажется. К тому же визави желают взять реванш за два поражения подряд за полтора месяца».

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