«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Максима Калиниченко на финал Лиги чемпионов в Порту

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси».



Ставка: победа «Ман Сити» за 1.93.

«Не могу сказать, что этот финал я буду смотреть с превеликим удовольствием. Я не уверен, что получу настоящее наслаждение от футбола этих двух коллективов. Ведь встречаются две очень завязанные на тактике команды, два очень тактически умудрённых тренера.



«Сити» в этом сезоне показал прекрасные результаты. Он чемпион АПЛ, обладатель Кубка английской лиги. Теперь, конечно, команда Гвардиолы намерена взять требл. На мой взгляд, «Сити», скорее всего, победит в Лиге чемпионов. Очень давно клуб об этом мечтал.



Я не то чтобы буду болеть за «Сити» в этом матче, но если выбирать среди двух команд, то предпочту «горожан». Нет, «Челси» я тоже очень симпатизирую. Этот клуб не просто так дошёл до финала, он вполне заслуженно оказался претендентом на титул главного турнира в Европе.



Но всё-таки в этом матче «Челси» будет играть так, как позволит ему «Манчестер Сити». Команда Тухеля будет пытаться играть так, как умеет сейчас лучше всего – на контратаках. От синих как раз один трофей в этом сезоне уже ушёл. Победил их в финале Кубка Англии «Лестер». Но от этого «Челси» будет играть с «Сити» только злее и настойчивее.



На самом деле я не удивлюсь, если «Челси» выиграет. Он в этом сезоне нас уже удивлял, в том числе несколько раз недавно обыгрывал «Сити». Однако мои предпочтения — на стороне команды Гвардиолы. Очень хочется, чтобы Агуэро закончил свой этап карьеры в этом клубе победой в главном еврокубке.



Предложу поставить на победу «Манчестер Сити» в этой игре».