Швейцария — Россия: где будет трансляция, во сколько начало матча ЧМ-2021, какой канал
Поделиться
29 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Швейцария — Россия. Начало игры — в 16:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.85, а успех Швейцарии оценён букмекерами в 3.50.
Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Гол в первые десять минут идёт за 1.72.
На победу сборной России всухую предлагается поставить за 7.90, на волевую победу россиян дают 4.70.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 29 мая 2021
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:13
-
07:01
- 28 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам