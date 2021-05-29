Швейцария — Россия: смотреть онлайн 29.05.2021, прямой эфир матча ЧМ-2021, где покажут

29 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Швейцария — Россия. Начало игры — в 16:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.85, а успех Швейцарии оценён букмекерами в 3.50.



Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Гол в первые десять минут идёт за 1.72.



На победу сборной России всухую предлагается поставить за 7.90, на волевую победу россиян дают 4.70.